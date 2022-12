Giorgis, precandidata: "vamos a trabajar para la unidad y el consenso"

La concejala Claudia Giorgis (Frepam-Fregen) confirmó que se presentará como precandidata a intendenta de la ciudad de Santa Rosa, por el Frente Pampeano a través de Juntos por el Cambio. “Es un desafío importante que me gustaría asumir, siempre desde la posibilidad de un consenso y unidad barrial”, dijo en Rebeldes sin cauce.

“Nosotros vamos a trabajar para la unidad y el consenso, pero para eso aún falta. Lo que percibimos tanto en barrios como en las localidades, es que la gente prefiere que no vayamos a internas; eso es lo que hoy está opinando la sociedad y estamos tratando de responder a eso, si se va a concretar o no, no lo sé, pero es nuestro objetivo principal”, expuso.

