Gimnasia y Tiro - Chaco For Ever: Sin definiciones de la sede para la final

Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever disputarán por lugar en la Primera Nacional el próximo domingo 5 de diciembre. Según informó el presidente del club GyT, Marcelo Mentesana a Radio Nacional Tartagal, aun no se ha confirmado la sede. “Tiene que ser una sede neutral, todavía el Consejo Federal no nos ha comunicado cuál es la sede. Inicialmente podría haber sido Santiago del Estero, pero ahora están dudando”, señaló.

La Mañana de Nacional | lunes a viernes de 08 a 12 hs.

Equipo: Claudia Eslava, Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Soledad Amaya y Fernando Bautista

Dirección: Juan Carlos Páez