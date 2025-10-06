Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: "Vamos a ver quién puede ejercer mejor su identidad"

El entrenador de Deportivo Madryn Leandro "Tano" Gracián habló con el equipo de Pasión Nacional por la final que jugará contra Gimnasia de Mendoza por el primer ascenso a la Liga Profesional este sábado 11 de octubre. El DT compartió en Radio Nacional cómo es entrenar a ese equipo a nivel institucional: "Aquí da gusto ir a trabajar".

"Me encontré con un club hermoso, moderno, limpio, ordenado, donde da placer venir a trabajar. Está bien organizado. Y todo el tiempo se le hacen obras. El club nos dio todo para entrenar y se visiona para arriba", contó. "Además está al día, y eso es muy importante. Acá del 7 al 10 cobras. El club lo tiene como esencia", agregó.

"Todavía no caemos pero el día que, si Dios quiere pase, y lleguen los primeros equipos grandes será impresionante", agregó.