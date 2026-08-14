ENTREVISTA A SERGIO DOPAZO

14/08/2026

Gimnasia vs Estudiantes de La Plata: "Los clásicos hay que jugarlos, se juegan con otro nivel de intensidad"

El ex jugador de Gimnasia de La Plata Sergio Dopazo en diálogo con el equipo de Pasión Nacional se refirió al partido por el interzonal correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, entre Gimnasia LP y Estudiantes de La Plata de este sábado.

"Los clásicos son partidos especiales y nadie quiere arriesgar. Los jugadores juegan tensos y nadie quiere perder. No es fácil siendo técnico el hecho de poder ganar en este tipo de partidos", dijo.