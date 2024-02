Gimnasia con la cabeza en San Telmo

En su primer salida de Salta, el equipo del Albo, visitará a San Telmo, próximo sábado desde las 17, en la segunda fecha del la Primera Nacional.

Para este partido el entrenador Rubén Forestello, analiza y diagrama la táctica para seguir fortaleciendo al equipo.

Gimnasia que viene dulce en el debut, con un 2 a 0, contundente ante Chaco For Ever y por ello el técnico apostaría al mismo once de la última fecha.

Hoy realizará la práctica formal de fútbol y ahí definirá el once ideal. El plantel viaja mañana a las 08:00 rumbo a Buenos Aires.

Central Norte

El Cuervo confirmó la llegada de Renzo Paparelli, quien se convirtió el refuerzo 15, para la próxima temporada del Federal A.