Giano analizó con Bordet distintos temas de interés para la provincia

Temas que forman parte de la agenda legislativa, como el expediente electrónico y el Código de Procedimiento Administrativo, fueron abordados por el gobernador Gustavo Bordet y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. Tras la reunión que mantuvieron este martes, Giano comentó: “Como frecuentemente lo hacemos, mantuvimos una extensa reunión en la que analizamos la situación económica y sanitaria tanto del país como de la provincia”.

“Estuvimos viendo cómo se está trabajando en paritarias, las propuestas que se le hicieron a los gremios, las expectativas que el gobernador tiene respecto a los acuerdos que se puedan arribar, siempre con mucho diálogo, con consenso”, detalló el legislador y luego agregó que también dialogaron sobre el inicio de las clases en la provincia y sobre la propuesta salarial efectuada al sector docente. “El gobernador está dispuesto a aumentar prácticamente un 33 por ciento, algo que va a paliar consecuencias negativas de la pandemia del año anterior”, destacó.

Tras mencionar que conversaron también sobre la asamblea legislativa que se realizará el lunes a las 11, Giano incluyó entre los temas de la agenda legislativa al “expediente electrónico, que ya tenemos ingresado en la Cámara de Diputados, y una reforma que piensa plantear sobre el Código de Procedimiento Administrativo”.

A continuación, mencionó Giano: “Estuvimos hablando del Iosper porque hay mucha preocupación sobre distintas situaciones conflictivas que se presentan y que hay que resolverlas”.

“Conversamos además sobre las elecciones PASO que en lo particular creo que este año no deberían realizarse”, afirmó el legislador y acotó que “el gobernador me manifestó que se está discutiendo entre la dirigencia nacional, en el Congreso de la Nación, la posibilidad de unificar elecciones o posponerlas. Son situaciones que no se pueden resolver desde acá, más allá de las opiniones personales”.