Ghosting: cuando la tecnología alimenta el desapego en los vínculos

En el programa Un Pasaje hasta ahí por Nacional Rock, Agus Cammisa conversó con la psicóloga Débora Pedace sobre el fenómeno del ghosting. Un estudio de Psychology Today realizado en más de 600 adultos reveló que los jóvenes y los hombres son quienes más recurren a desaparecer de un vínculo sin dar explicaciones, una práctica cada vez más común en la era digital.

Pedace explicó que la tecnología —con el anonimato, la distancia y el “bloqueo”— facilita este tipo de desapego y que el ghosting puede generar traumas, inseguridad y sentimientos de abandono en quien lo sufre. Además, señaló cómo la sobrecomunicación, las redes sociales y las apps de citas impactan en los vínculos actuales, naturalizando la desconexión y afectando la empatía entre las personas.