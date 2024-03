Germán Schwartz: “La forma de luchar es demostrar que no les tenemos miedo”

Germán Schwartz, hijo de Julio César Schwarts (desaparecido el 1° de abril de 1978, en Villa Turismo, El Bolsón y luego trasladado a un Centro Clandestino de Detención en Buenos Aires), destacó la importancia de la movilización de este 24 de marzo y resaltó: “La forma de luchar es demostrar que no les tenemos miedo”.

“Yo hago respónsable al presidente y a la vicepresidenta por el grado de escalda de violencia en sus comentarios de lo que pasó” con la militante de HIJOS de Rosario que fue ultrajada y violada. “Para demostrar que no les tenemos miedo, este 24 de marzo hay que reventar las calles y demostrar que esto así no puede seguir”, apuntó.

DESCARGAR

"Un día..." | Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 | Conducción: Conrado Castaldi y Walter Augello | Operación Técnica: Héctor Blanco