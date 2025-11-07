Gerardo Fledman, empresario argentino en Miami "Vi a extranjeros decir que están confiados en el futuro de la Argentina"

Gerardo Feldman, es un empresario y arquitecto argentino radicado en Miami que participó en esa ciudad del American Forum Business. En diálogo con Adrián Noriega contó detalles del encuentro de empresarios que tuvo como expositores al Presidente norteamericano Doinald Trump, y su par argentino Javier Milei además de figuras como Lionel Messi, Rafael Nadal, Serena Williams y el multimillonario Jeff Bezos.

"Fue muy emocionante como argentino estar en ese lugar, vi al presidente Javier Milei emocionado hablar del futuro del país".

"Escuché varia veces la frase ´es un buen momento para Argentina´ y vi a extranjeros decir que están confiados en el futuro de la Argentina".

El empresario argentino se mostró esperanzado en el futuro del país y asombrado por las fuertes repercuciones que ese cambio esta teniendo en los Estados Unidos.