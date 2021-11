Georgina Orellano lanzará su libro el 8 de marzo próximo

Radio Nacional Bariloche dialogó con la Secretaria General en AMMAR - Sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina, quien contó que hace algunos años, la editorial Penguin Random House le propuso llevar adelante esta producción que reúne “relatos lejísimos de la victimización y cerca de las precariedades que atravesamos por ser putas sin derechos”.

“No soy escritora, soy una puta que le gusta escribir y me llena de orgullo saber que la escritura que elegí, cruda, sin palabras difíciles y directo al hueso me la definan como de una literatura poética", sostuvo. Continuó: “agradezco a mis compañeras por darme su apoyo y ser quienes me condujeron a que terminara el libro y cuando se los leí lloraron conmigo”.