Georgina Hassan celebra 20 años de “Primera Luna”

En el estudio de Nacional Folklórica, Mariano del Mazo y Mariana Fossati recibieron a Georgina Hassan, quien recordó los 20 años de Primera Luna, su primer disco solista. La artista contó cómo aquella obra marcó su regreso a la Argentina tras un período nómade y se convirtió en la llave que abrió su camino musical, con canciones de raíz latinoamericana y arreglos de Pablo Fraguela. Hassan destacó el papel de su hermano Ariel —quien impulsó la grabación y luego creó Encuentro en el Estudio— y rememoró su etapa como artista callejera en Europa. Adelantó además el concierto del viernes 3 de octubre en Hasta Trilce (Maza 177), donde se presentará con sexteto, dirección de Pablo Fraguela y músicos invitados, en un show especial para celebrar dos décadas de aquel debut.