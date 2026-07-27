Kristalina Georgieva declaró que Argentina no necesitará financiamiento adicional

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó este lunes el programa económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que Argentina atraviesa una etapa de mayor solidez financiera.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en Buenos Aires, Georgieva destacó la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas como principales avances desde 2023.

“Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del gobierno, también de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”, afirmó.

La titular del organismo multilateral señaló que actualmente los indicadores muestran una escena más “saludable”, con un cambio del déficit primario al superávit, una reducción de la inflación del 210% a aproximadamente 30%” y una mejora en la posición externa del país.

“No me preocupa la posición externa de Argentina”, sostuvo, y remarcó que el Banco Central adquirió 30 mil millones de dólares desde el comienzo y superó la meta del programa.

Georgieva también valoró el regreso de la confianza de los mercados y la reducción del riesgo país. Según explicó, la estabilidad macroeconómica permite mejorar las condiciones para la inversión y el crecimiento.

“Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora”, afirmó.

En ese sentido, destacó el crecimiento de sectores como energía, minería, petróleo, gas y agro, y mencionó el impacto esperado del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que —según indicó— permitiría atraer unos 45 mil millones de dólares en inversiones futuras.

A su vez, la directora del FMI planteó como principal desafío ampliar los beneficios de la recuperación.

“¿Qué podemos hacer para lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente?”, se preguntó, y señaló la necesidad de fortalecer a las pequeñas empresas, generar empleo formal y aumentar el consumo.

Consultada sobre el riesgo electoral hacia 2027 y la posibilidad de que Argentina necesite nuevos desembolsos del Fondo, Georgieva descartó esa posibilidad en el corto plazo.

“No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo”, aseguró.

Y agregó: “Mi convicción es que el país está por un buen camino y por ende no va a haber necesidad de un financiamiento externo de parte del FMI”.

En esa línea, sostuvo que Argentina podría acercarse al grupo de países que recibieron asistencia del organismo, reformaron sus economías y luego dejaron de depender de esos préstamos.

Por su parte, Luis Caputo destacó la relación entre el Gobierno y el FMI y agradeció el respaldo de Georgieva al programa económico argentino.

“He sentido esa confianza desde el día uno, cuando no era tan sencillo confiar en Argentina y confiar en nuestro programa económico”, afirmó el ministro.

Durante la conferencia, Georgieva también recomendó avanzar en reformas para mejorar las condiciones de las pymes, ampliar el acceso al crédito y reducir trabas burocráticas.

“La perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, darle lugar al crecimiento, trae sus beneficios”, señaló.

El respaldo de Georgieva se dio en el marco de su visita oficial a la Argentina, donde ratificó el acompañamiento del FMI al programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

La titular del organismo destacó los avances en materia fiscal, monetaria y de reservas, y sostuvo que la disciplina económica aplicada por el Gobierno permitió mejorar la confianza y sentar las bases para una etapa de crecimiento sostenido.

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