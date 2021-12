Georgieva calificó como "muy buena" la reunión con Alberto Fernández

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó como "muy buen encuentro" el mantenido con el presidente Alberto Fernández "sobre el avance" del trabajo "para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos".

"Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI", dijo Georgieva a través de su cuenta de Twitter.

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 17, 2021