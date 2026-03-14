El 14 de marzo de 1861, nace Georg Philipp Telemann, sin lugar a dudas, el compositor más célebre de su tiempo y el que figura en el Guiness como el más prolífico de todos. Los invitamos a escuchar su estupendo Concierto para viola en Sol mayor, por la Orquesta Barroca de Bremen y Tomoe Badiarova en viola.

Además, un 14 de marzo de los siguientes años

1727 nace Johann Gottlieb Goldberg, gran virtuoso del teclado recordado por haber sido para él que Johann Sebastian Bach escribió sus celebérrimas Variaciones Goldberg.

1804 nace Johann Strauss, padre, el fundador de la dinastía de músicos que harían bailar a toda Europa.

1847 en Florencia, Verdi sigue estrenando óperas. Ahora es el momento de Macbeth.

1894 se estrena en Copenhague la primera sinfonía de Carl Nielsen.

1965 en Estocolmo, se estrena el Réquiem de György Sándor Ligeti.