Genetics presenta The lamb lies down Broadway con un show en Buenos Aires

Mariano del Mazo habló con el guitarrista y tecladista de la agrupación, Horacio Pozzo, sobre cómo es conformar una banda homenaje, en el marco del show que presentarán el 27 de septiembre en el Teatro Coliseo.

Genetics está formada además por Daniel Rawsi en batería, percusión y voz; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; Leo Fernández en guitarra y Tom Price en voz, flauta y percusión.

Considerada como una de las obras más intrincadas y bellas de la historia del rock, The Lamb Lies Down on Broadway, que se lanzó hace 50 años, extendió la capacidad creativa de Genesis hasta límites inimaginables.