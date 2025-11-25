Génesis de la corrupción K

El director de OPI, Santa Cruz, Francisco Muñoz, en diálogo con Viva la Pepa, recordó el origen de la corrupción reflejada en un primer artículo, publicado en 2005, que se refirió a ese entramado: "Una fuente de Vialidad Provincial nos permitió entrar en el edificio de calle Lisandro de La Torre 952, de Río Gallegos, alrededor de la 1 de la mañana y abrió tres carpetas que ya estaban completas y listas para la adjudicación predeterminada correspondiente a la obra de un corredor vial a construir en Santa Cruz. Una carpeta tenía el logo de Kank y Costilla, otra de Austral Construcciones y la tercera de ESUCO. Todas jugaban en la misma liga".

Muñoz agregó que "la carpeta correspondiente a Austral Construcciones SA tenía en su interior todos los papeles correspondientes a la licitación, los números asignados de cada trámite, estaba todo sellado, la trazabilidad del expediente y en varias hojas internas había pegado papeles amarillos con recordatorios y pedidos de modificaciones de algunos montos y/o textos de los pliegos, además de notificaciones y documentos que daban forma a la burocracia administrativa correspondiente.