Carlos Sepúveda, titular del SISAP en Chubut estuvo presente en las concentraciones que realizaron enfermeros de Comodoro Rivadavia tras los allanamientos realizados por el hurto de vacunas. “Sabemos que por un hurto hay allanamientos, que la policía se excede pero la crítica es a la gestión política dan nombre de personas, y no están en ese listado las personas con responsabilidades, hay enfermeros, porteros, domicilios donde no han encontrado nada. Pareciera que siempre se corta por lo más fino el hilo, generan cortinas para encubrir a los verdaderos responsables, se producen estigmas en el amor propio de las personas. Tenemos afiliados a los que les abrieron hasta los paquetes de fideos, con niños que se asustan con problemas en las familias, a mayor y menor escala le van a tener que pedir disculpas al personal, que no queden sanciones ni estigmas”.

En este sentido, el dirigente del SISAP explicó que se analizar recursos legales para confrontar a las personas que estigmatizaron a los trabajadores. “Para nosotros los responsables están en el Area Programática y quién coordino la llegada de las vacunas, vamos a esperar los procedimientos de la justicia y puertas adentro con asesoría legal determinaremos que podemos hacer para limpiar a la gente, quitarle el estigma que le han hecho, que las autoridades se hagan responsables.

Resta vacunar a un 9 por ciento del personal de salud en Chubut”.

