Generación lasaña: el desgaste silencioso de los mayores de 50 años

El fenómeno conocido como "generación lasaña" comienza a encender señales de alerta entre personas mayores de 50 años que, además de sus responsabilidades laborales y familiares, asumen el cuidado de padres envejecidos. Esta doble exigencia puede generar consecuencias silenciosas sobre la salud física y emocional.

Ricardo Iacub, doctor en Psicología y especialista en psicología de la vejez, dialogó en comunicación con Ramos generales y advirtió que esta generación suele postergar sus propias necesidades para sostener a las dos puntas del entramado familiar. Según explicó, el riesgo principal es la sobrecarga crónica, que puede derivar en agotamiento, estrés persistente y deterioro del bienestar general.

Acompañar a los padres mayores requiere planificación, apoyo social y, en muchos casos, la redistribución de tareas dentro de la familia.

Iacub señaló además la importancia de que quienes cuidan también se cuiden, reconociendo límites y buscando espacios de descanso y apoyo profesional cuando sea necesario."Hay que valorizar a los viejos que tenemos y al viejo que vamos a ser", expresó.

El desafío es construir estrategias que permitan asistir a las personas mayores sin que eso implique el abandono de los proyectos personales, la salud o los vínculos de quienes integran esta generación intermedia.