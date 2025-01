Generación Beta: ¿una realidad o una nueva etiqueta inventada?

El sociólogo e investigador del Conicet opinó sobre la nueva etiqueta utilizada para los que nacerán entre el 2025 y el 2039. Además el entrevistado se refirió a los nombres que surgen para describir a ciertos grupos etarios y criticó varias de estas denominaciones.

"Si yo tuviera que ponerme una eqtiqueta, soy millenial, y yo no me identifico con ese grupo. Es muy arbitraria la cantidad de años que duran", criticó. "Estas etiquetas no tienen ninguna justificación científica, sin fundamento teórico. Surgen generalemnete de los institutos privados de investigación de mercado", agregó.

Sacco advirtió que la generación Beta coincide con las características de la generación Millenial. De ambas se dice que será una generación que "se adaptará a los nuevos cambios climáticos, a la incertidumbre laboral" y otras cuestiones que ya han sido descriptas para generaciones anteriores.