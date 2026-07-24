Gendarmes evacuaron a dos puesteros que permanecían aislados por la nieve y brindaron asistencias

Las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana de San Juan obligaron a desplegar un operativo especial para asistir a pobladores que habían quedado aislados. Efectivos de Gendarmería Nacional lograron evacuar a dos puesteros e hicieron llegar ayuda a otras familias afectadas por las condiciones climáticas extremas en áreas de difícil acceso.

Sebastián Garro, integrante del Escuadrón Jáchal de Gendarmería Nacional y especialista en alta montaña, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó el trabajo realizado por los efectivos para llegar hasta los puestos afectados.

"Los dos puesteros se encontraban varados por la nieve. Llegamos gracias a vehículos de gran porte y doble tracción que tenemos, y a mucha pala porque en partes se trababan", relató.

En ese sentido, puso en valor la preparación necesaria para actuar en escenarios de montaña donde las bajas temperaturas, la nieve acumulada y las grandes distancias dificultan cualquier tarea de asistencia.

El operativo fue llevado adelante por personal del Escuadrón 25 Jáchal en sectores cordilleranos donde las fuertes nevadas habían dejado incomunicados a varios pobladores rurales. Los efectivos recorrieron caminos cubiertos por nieve y terrenos de compleja transitabilidad para verificar el estado de las familias y brindar apoyo logístico.

Como resultado de la intervención, dos puesteros fueron evacuados preventivamente debido a las dificultades que presentaban para permanecer en la zona. Además, los gendarmes entregaron alimentos, insumos esenciales y asistencia a otros habitantes que permanecían en puestos de altura afectados por el temporal.

Las tareas se desarrollaron en un contexto marcado por el intenso invierno que afecta a gran parte de la región cordillerana. Las nevadas registradas durante las últimas semanas generaron complicaciones en rutas, caminos rurales y zonas de montaña, donde muchos pobladores dependen de la comunicación con centros urbanos para acceder a servicios y abastecimiento.

"En estos días fue importante la caída de nieve y se espera que esta contingencia climática continúe hasta el 5 de agosto", advirtió.

La acción desplegada por Gendarmería permitió garantizar la seguridad de los pobladores afectados y restablecer el contacto con comunidades que habían quedado aisladas por la acumulación de nieve.