Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta ocasión, abordaron diversos casos de gatillo fácil que tuvieron réplicas en las últimas semanas.

Uno de los casos recordados fue el asesinato de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba tras una persecución policial y un intento de encubrimiento.

El hecho derivó en condenas a prisión perpetua y penas de prisión efectiva para once efectivos policiales

«Gatillo fácil» es una expresión social y periodística utilizada para describir el uso abusivo, desproporcionado o arbitrario de armas de fuego por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad.

Para analizar esta problemática y, sobre todo, cómo es la preparación de las fuerzas de seguridad conversaron con Cecilia Samanes, socióloga, investigadora y docente argentina vinculada al estudio de los derechos humanos, las políticas de memoria, el control social y la educación popular.

“Todas las fuerzas policiales son entrenadas bajo dos principios fundamentales de la ONU: el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

“Estos protocolos están dentro de todos los manuales de capacitación en todas las fuerzas. Son fundamentales a la hora de actuar.

Sin embargo, la especialista advirtió que "hay una enseñanza en el texto y otra cosa es lo que sucede”.

“El efectivo que dispara es la síntesis de algo que está pasando en la institución. Es responsable de sus actos pero hay algo más allá”, concluyó.