Gastronómicos reclaman discusión salarial y regular el trabajo no registrado

Hugo Permayú, secretario Adjunto de la Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) seccional Paraná, habló sobre el pago extraordinario anunciado por el Gobierno Nacional, el cual será para trabajadores del sector de algunas ciudades del país, y no comprende a localidades entrerrianas. “No es que no necesitamos un subsidio, pero necesitamos continuar discutiendo los salarios”, expresó. También, lamentó que existe un alto porcentaje de trabajadores no registrados.

Permayú, indicó que en enero se da un incremento del 20 por ciento, ya acordado, pero el reclamo es continuar discutiendo salarios y poder regularizar a los trabajadores no registrados, ya que el porcentaje del trabajo en negro es más del 40 por ciento.

El Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), otorga al beneficiario un aporte no reembolsable de $22.000 por mes, entre enero y febrero de 2022. Los principales centros urbanos alcanzados por la extensión del programa son: La Plata, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Rawson, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Paraná, Formosa, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Río Gallegos, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.