Gastronómicos no abrirán sus puertas 24 y 31 de diciembre

El Presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Vence informó en LT11 que la mayoría de los asociados informaron que no abrirán sus puertas, ya que no hay incentivo para el mismo. Destacó que años anteriores se abrieron las puertas y no hubo concurrencia de clientes.

Vence informó que hay un pedido de Hoteleros para personas que reservaron en esta fecha, y que tengan un lugar donde comer. En cuanto al 25 de diciembre y 1ro de enero el 100% de los locales abrirá sus puertas.