Gastroenteritis: síntomas y cuidados clave en verano

Durante los meses de altas temperaturas suelen incrementarse los casos de gastroenteritis y gastroenterocolitis, enfermedades frecuentes que afectan el aparato digestivo y que pueden presentarse tanto en adultos como en niños. El calor, la manipulación inadecuada de alimentos y el consumo de agua no segura son algunos de los factores que favorecen su aparición, por lo que especialistas insisten en la importancia de la prevención y la consulta médica oportuna.

Olga Quintero, integrante de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó que estas afecciones se manifiestan principalmente con diarrea, vómitos, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre, y que prestar atención a los síntomas es clave para evitar complicaciones, sobre todo en personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades previas.

"Los dos grupos más importantes son los pacientes pediátricos y las personas que son añosas, ya que se descompensan más rápidamente", subrayó.

La gastroenteritis y la gastroenterocolitis suelen tener origen infeccioso, ya sea por virus, bacterias o parásitos, y en la mayoría de los casos están vinculadas al consumo de alimentos o bebidas contaminadas. También pueden transmitirse por contacto directo, especialmente cuando no se respetan medidas básicas de higiene.

Entre las principales recomendaciones de prevención se destacan el lavado frecuente de manos, la correcta cocción de los alimentos, la conservación adecuada en frío y el uso de agua potable para beber y cocinar. Además, se aconseja extremar los cuidados en viajes y en situaciones de altas temperaturas, cuando los alimentos se deterioran con mayor rapidez.

Los especialistas señalan que es fundamental buscar atención médica cuando los síntomas persisten más de 48 horas, aparecen signos de deshidratación, fiebre elevada, sangre en las heces o cuando se trata de bebés, personas mayores o pacientes con factores de riesgo. La consulta temprana permite un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno para evitar cuadros más graves.