Gastro Japo Food Week: una semana para degustar la cocina nipona

Hasta el 8 de noviembre, 40 establecimientos de CABA, el AMBA y distintas ciudades del país ofrecerán menús especiales, promociones y propuestas diseñadas especialmente para esta edición.

Esta octava edición es organizada por el Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne los mejores restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa en Argentina, y cuenta con el apoyo del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Argentina.

De visita en los estudios de Radio Nacional, Sakiko Ikenomoto y Lorena Nonaka conversaron con Nora Briozzo, en 100% Nora, sobre las particularidades de esta semana de la cocina japonesa y las propuestas para conocerla.

Sakiko Ikenomoto es sushiwoman, una de las pocas mujeres en el mundo en obtener esta distinción, es nikkei y referente de la gastronomía japonesa en Zona Norte.

Es hija de inmigrantes japoneses provenientes de Hiroshima, que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y su propia historia familiar está atravesada por esa herencia: su nombre, Sakiko, significa “hija de florecer”.

Lorena Nonaka es gastronómica, docente y una de las impulsoras de la cocina japonesa en Chascomús.

"Gastro Japo nos convoca, trabajamos en conjunto, hay mucha camaradería para llevar la cultura japonesa a través de la gastronomía".

Más sobre la 8° Gastro Japo Food Week

Más de 35 restaurantes, bares, cafeterías, pastelerías y emprendimientos de todo el país participan de la 8° Gastro Japo Food Week edición "Tabemashou", que se realizahasta el 8 de noviembre de este año, con menús especiales y promociones.

Organizada por Club Gastro Japo, asociación civil que reúne restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa en Argentina, las preparaciones con kushi (pinchos) son protagonistas y debutó un Pasaporte Gastro Japo para invitar al público a descubrir nuevos lugares y armar su propio recorrido gastronómico.

La propuesta se desarrolla este año bajo el concepto "Tabemashou", expresión japonesa que puede traducirse como "comamos" o "vamos a comer" y funciona como invitación a compartir la mesa, probar nuevos sabores y descubrir la diversidad de la gastronomía japonesa.

Hasta el 8 de noviembre, los locales participantes ofrecen menús especiales y promociones pensados para la ocasión, generando una oportunidad para conocer nuevos lugares, volver a los favoritos y acercarse a distintas expresiones de la cocina japonesa.

A diferencia de una feria concentrada en un único espacio, la Gastro Japo Food Week se vive en cada uno de los restaurantes y emprendimientos adheridos, distribuidos en distintas ciudades y provincias del país: la lista completa de participantes y sus propuestas está disponible en los canales oficiales de Gastro Japo y el mapa interactivo.

Durante la Gastro Japo Food Week, distintos locales incorporan sus propias versiones, desde recetas tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas.