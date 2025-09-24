Gastro Japo Food Week: una semana para degustar la cocina nipona en casa

Del 26 de septiembre al 5 de octubre, Buenos Aires se vestirá de sabores nipones con la séptima edición de Gastro Japo Food Week, una iniciativa que reunirá a más de 40 restaurantes, cafés, pastelerías, emprendimientos gastronómicos y servicios de delivery para ofrecer versiones inéditas de la cocina japonesa con toques locales.

Lorena Nonaka, creadora y referente de La Grulla, y Naomi Kanemoto, fundadora del restaurante Sashimiya, visitaron el estudio de Radio Nacional y remarcaron la importancia de esta semana temática como espacio de encuentro cultural y culinario. "Es una semana de pura gastronomía japonesa", destacaron en Ramos generales.

Durante Gastro Japo 2025, sede porteña de restaurantes adheridos abrirá sus propuestas especiales, con menús de degustación, maridajes con sake —que es uno de los ejes centrales de esta edición— y experiencias temáticas after office que invitan a probar pequeñas porciones para compartir.

Las pastelerías también tendrán su lugar, combinando café de especialidad con wagashi (dulces tradicionales japoneses) y yogashi (dulces con inspiración japonesa adaptados al paladar local).

"En las aplicaciones de pedido, el sushi es el número 1; más que las pizzas y las hamburguesas. En Gastro Japo tratamos de demostrar que la gastronomía japonesa es más que el sushi", señalaron.

Iniciativas como Gastro Japo permiten que el público redescubra los matices de la cocina japonesa más allá del sushi estereotipado: ella considera que cada plato cuenta una historia de identidad y adaptación cultural. Los desafíos son constantes: innovar sin perder respeto por la técnica japonesa, trabajar con ingredientes de calidad y adaptar los sabores al gusto argentino, pero sin diluir la esencia de la cocina nipona.

Además, ambas adelantaron que esta edición tendrá colaboraciones y pop-ups entre locales, permitiendo combinaciones únicas entre chefs y estilos. También puntualizaron que el mapa de restaurantes adheridos estará disponible en las redes de Club GastroJapo, organizador del evento.