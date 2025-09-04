Gastón Díaz: un argentino entre los 10 mejores estudiantes del mundo

En Nacional Folklórica, Gastón Díaz, estudiante de Lanús de apenas 17 años, conversó con Silvia Maruccio y nos contó su emoción por haber sido seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo por la Fundación Varkey.

Explicó que su nominación se basó en cuatro pilares: la creación de un proyecto tecnológico reconocido por Microsoft Startups, un programa de educación financiera implementado en más de 70 municipios del país, su participación en certámenes de matemática y olimpíadas internacionales, y su labor social dando clases de apoyo a chicos en situación vulnerable.

Díaz se definió como una “máquina de aprender” que busca cada día irse a dormir “un poquito más sabio”. Además, resaltó el apoyo de su familia y habló de su interés en dedicar el premio de 100 mil dólares a proyectos de educación tecnológica y robótica para jóvenes sin acceso.

“Mi objetivo es que más chicos puedan acercarse al mundo del futuro”, afirmó.