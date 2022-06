García: "Es un modelo de prevención de adicciones que no habla de drogas"

Matías García Terán, Director de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital, en diálogo con Nacional Catamarca hizo referencia al lanzamiento en la provincia del programa 'Motivados por la vida' (originalmente llamado Planet Youth): "Todo esto inicia el 30 de septiembre del 2020 cuando nuestro intendente, el Dr. Gustavo Saadi, firma el convenio con Planet Youth para acceder a esta metodología de trabajo. La misma tiene sus inicios en la década del '90, en Islandia, donde tenían las tasas de consumo más altas de toda Europa y empiezan a llevar adelante esta serie de acciones, y lograron hace por lo menos 10 años tener las tasas de consumo mas bajas de toda Europa y se mantienen así".

Además, García Terán explicó sobre que trata este programa: "Somos el primero y único municipio de todo el país que es parte de esta comunidad mundial. Es un modelo de prevención de adicciones que no habla de adicción y drogas; lo que habla es de la vida, de la familia, de la escuela, de salud mental, de salud integral, etc. Y cuando se habla de todos estos aspectos relacionados con la vida, es que por consecuencia casi lógica el resto de las cosas que no queremos terminan disminuyendo".