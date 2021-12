Garantizan abastecimiento de combustible para las fiestas

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, indicó que hasta el momento no hay faltante de combustibles, sin embargo indicó que las petroleras entregan con cupos, en un momento de intensa venta por el movimiento que generan las fiestas de fin de año y las venideras vacaciones. “Nadie quiere entregar un litro de más hasta que no se modifiquen los valores”, dijo.

“Las petroleras no están entregando lo que los consumidores están demandando”, expresó Amado, indicando que producto del congelamiento de precios, las petroleras entregan por cupos y hasta que estos no se modifiquen los valores no entregan “ni un litro de más”.