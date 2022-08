Gamero: "Es una satisfacción ir como profesional a representar la Argentina"

Horacio Gamero de Granja Tres Arroyos se refirió hoy en Cadenas de Valor a la conferencia que dará sobre la importancia del crecimiento de las aves de engorde libre de antibióticos y su tendencia en el futuro que será en Honduras en el mes de Septiembre. En la oportunidad, Gamero dijo: "es una satisfacción y una alegría ir como profesional y a representar la Argentina". Además, se refirió a la experiencia por la cual fue convocada la empresa a Honduras, a hablar sobre la producción de pollos libre de medicamentos humanos, tarea que la empresa desarrolla desde 2004."Desde 2004 se empezó a producir una linea libre de medicamentos pero esa producción tiene un 15 o un 20% mas de costo". Granja hizo un camino largo de experiencia que empezó yendo a Suiza y Canadá.

"Ha llegado un momento que nuestros productores entendieron que a los galpones hay que hacerle un mantenimiento preventivo, creemos que va a llegar el cambio en la avicultura de precisión y que nos preocupen los resultados", sentenció.

Por otra parte se refirió al invierno y a las bajas temperaturas: "la verdad es que ha sido un invierno bastante raro, esta semana ha sido fría y agosto ha tenido grandes heladas". "Por suerte no hubo faltante de gas para calefaccionar los galpones y eso fue un punto alentador". "Afortunadamente no fue una preocupación el frío porque no ha habido faltante de gas", destacó.