Gallo: “Sabemos que no tienen la intención de no aprobar los balances”

Mañana desde las 08:00 se realizará la Asamblea en club Central Norte para la aprobación de balances. El Prosecretario de Central Norte, Leandro Gallo, en comunicación con Fernanda Navarro, en el programa Gambeta de Dama, habló sobre los balances y dejo algunos conceptos.

“Vamos a ver si podemos hacer que esta Asamblea se pueda realizar en paz. La idea original era presentar los balances y hacer las elecciones pero no lo hicimos porque el reglamento dispone la finalización del torneo. La semana que vine se constituirá la Junta Electoral y será la encargada de convocar a elecciones”, dijo.

Sobre el órgano fiscalizador y algunos cuestionamientos de la asociación civil aseguro que todo es muy raro que pasen estas cosas, que por no estar de acuerdo con la idea de la comisión directiva, no se apruebe un balance. Se podrían acercado antes para compulsar la documentación para estar atento. Ellos hicieron una serie de presentaciones en las últimas semanas para que se haga la Asamblea, pidiendo el padrón y después pidiendo un veedor y sabemos que tienen la intención de no aprobarlos, expresó el dirigente.

DESCARGAR

PROGRAMA: Gambeta de Dama

CONDUCE: Ariela Fernanda Navarro

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: de Lunes a Viernes de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza