Gallardo:"Me importa cómo llegamos al clásico"

Por Agustín Domper

Marcelo Gallardo arrancó la conferencia confirmando el equipo de para el Superclásico.

Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez serán los 11 del Millonario para enfrentar el domingo a Boca. Héctor Martínez no recibió el alta y se queda afuera, mientras que Matías Suarez va a estar en el banco.

Gallardo sobre el funcionamiento que busca River con el paso de los partidos: “Cuando hablo de encontrar cierto funcionamiento que nos proteja, que nos de ese timing de decir 'bueno, ahora estamos bien', es porque nosotros nos desafiamos a ser mejores. Es difícil en el fútbol argentino generar una supremacía con cualquier rival que te enfrentes, es difícil dominar 90 minutos. Estamos en esa búsqueda porque nosotros no ponemos esa vara.”

El entrenador necesita un partido contundente para afianzarse: “Es el Superclásico número 23 de la gestión nuestra. En todos ellos hubo matices diferentes y nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder. Hubo partidos ya que fueron históricos. Siempre cuando jugas estos partidos se arranca una etapa nueva. Este es otro partido y lo jugaremos con la idea que venimos adoptando desde hace mucho tiempo.”

Gallardo y la respuesta al mundo Boca por el tema del arbitraje antes del Superclásico:

“Hablar del arbitraje anterior a un partido. Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar a mí personalmente de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable.”

Gallardo y su análisis sobre Boca: “Vamos a enfrentar a un equipo que utiliza bien algunos sectores para armar sus ataques y nosotros tenemos que tratar de contrarrestarlos.”

Los cambios que River puede transitar en un partido “El rival juega, el rival toma sus precauciones o también puede llegar a tener cierto control del juego. También tenés que saber jugar cuando no tenés el control. Por eso yo hablaba de diferentes momentos de partido en el que hay que saber controlar las emociones. En definitiva nosotros tenemos una idea que es llevar el control del juego, pero también somos peligrosos cuando el rival toma el control y nos sale a jugar. Buscamos saber entender las diferentes situaciones del partido.”

Marcelo Gallardo, sobre cómo se dieron los Superclásicos después de la final de la Copa Libertadores en Madrid: “Soy de los que creen que muchas veces influyen los factores psicológicos. Las emociones influyen positiva o negativamente en un mismo partido. Tenés que estar preparado para todo en un partido. Ahí es donde lo psicológico juega un rol muy importante. Si vos estas seguro de lo que hacés, siempre vas a tener una mejor chance que si venís dubitativo.”

Gallardo y su opinión sobre la camiseta alternativa de Boca: “Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie. Esto va más allá de la chicana. Esa chicana no me interesa para nada. Hace algunos años, yo sugerí que jugáramos siempre con la banda. Es una sugerencia que yo hice. Pero entiendo que también hay momentos en los que tenés que cambiar porque hay camisetas que salen a la venta, porque hay marketing. Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hay necesidad de cambiar. Nosotros hemos jugado con la camiseta violeta, pero eran partidos que no tenían tanta trascendencia.”