Gallardo: "Tenemos 2 o 3 alternativas para sumar"

Por Agustin Domper

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa no confirmo el equipo el debuto de la Copa de la Liga aunque seria el que viene de empatar frente a Vélez en el amistoso. "Tengo un equipo en mente, los amistosos sirvieron. También sirven para medirse y ver cómo estamos", dijo el Muñeco de cara al debut con Unión.

Gallardo y el nuevo proyecto de Inferiores de River: "Estuve muy comprometido con la parte estructural del fútbol en el club. Sentí que aportaba no solamente mi apoyo sino mi visión y el empuje que tiene que tener toda la supervisión del desarrollo juvenil. Hemos vivido una gran experiencia, después de eso era momento de empezar a profesionalizar áreas, ahora se está dando ese paso, sería bueno darles el espacio para que puedan trabajar con empuje y vocación todo el equipo de Sebastián Pait, director del nuevo proyecto del fútbol infantojuvenil, uno espera que se pueda potenciar todo lo que se hizo los últimos años. Ha sido difícil, porque no vivimos en un país fácil, siempre fue un esfuerzo constante pero hemos hecho buenas cosas y esperamos potenciarlas en esta nueva gestión, mi deseo es que sea un buen año para todos".

Gallardo en la previa del partido ante Unión reconoció: "Estamos muy entusiasmados con empezar a jugar, ver el comportamiento del equipo. Nos preparamos bien, creo que nos va a pasar a todos, a otros entrenadores también, que arranque esta Copa de la Liga y uno espere lo mejor de sus equipos. Unión también terminó bien la temporada pasada, se hizo fuerte en ese tramo final, vamos a enfrentar a un equipo duro, preparado para darnos pelea".

El entrenador definió las cualidades del nuevo River: "En las características de los futbolistas que tenemos en el plantel, son muy diferentes. Uno puede ser complementario a otro en el mismo equipo. En esa funcionalidad que siempre hablamos hoy tengo variedad en esa conformación de plantel, me va a ir dando la posibilidad de ir rotando y ver quiénes mejor se entienden con quién, buscar las mejores variantes sin que se resienta la estructura funcional".

Sobre los dichos de Riquelme acerca de la Supercopa señalo: "No tengo nada para decir al respecto, en lo único que estoy pensando es en cerrar el plantel y funcionar como tenemos deseo de funcionar para seguir siendo un equipo que nos represente. No me genera nada. Hasta ahora tenemos un calendario muy cargado de competencias, si bien algunas cosas no están resueltas, no soy quién para decir si hay que jugar un partido o no. Cuando se decida y haya claridad lo asumiremos o no, es un tema que hoy no me tiene preocupado ni ocupado".

La pretensión de River por Valentín Castellanos: "Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales y él está ahí, no es nada fácil, trabajaremos sobre las alternativas que tenemos sobre la mesa para ver cuál es la más potable para que se pueda sumar y si no, estamos muy conformes con el mercado que hemos hecho". Guido Carrillo fue descartado por Gallardo: "No está en los planes”.

El técnico explico: "Creo que es un todo, primero hay una estabilidad que viene de hace años, eso a los futbolistas les atrae venir a una institución estable, en un contexto de país difícil creo que pudimos sostenernos y eso tiene mucho valor. Claramente tiene que ver con lo que ofrece un equipo".

Gallardo y la salida de Carrascal: "Si tengo que hablar individualmente de todos los futbolistas que se han ido en estos años no terminaría más, en este caso es un jugador más que llegó hace tres años, tratamos de darle un espacio para desarrollar su talento con naturalidad, le tocó jugar, salir, estar afuera. Hoy con 23 años todavía tiene muchísimo por delante y se le presenta una oportunidad y es bienvenido, siempre que al club le genere una remuneración importante es parte de la rueda que pasa permanentemente con los futbolistas. Hoy lo pretende un club de Europa, se pone sobre la mesa la oferta y el jugador también tiene ganas de emigrar. Tiene 23 años, mucho para dar, para desarrollarse, y la madurez lo va a ir posicionando de una mejor manera, los años van a ir equilibrando su talento".

La situación de Angileri y Rollheiser fue explicada por el “Muñeco”: "Ya hablé de eso, ellos están al tanto, hablaron conmigo, y después las charlas están atascadas, no ha habido contacto, directamente las negociaciones terminaron, para eso tiene que haber voluntad de ambas partes. Vamos a ver cómo se resuelve, para ellos, de la mejor manera, y nosotros seguiremos enfocados en los nuestro, que empezamos a competir este fin de semana y ya formamos un plantel compenetrado. Deseo que se resuelva para ellos".