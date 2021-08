Galarraga: “La gestión anterior congeló 145 mil trámites de pensiones no contributivas”

Fernando Galarraga, Presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, estará en Concepción del Uruguay y en diálogo con la Radio Pública se refirió al lanzamiento del Plan AccesAr el cual contó con la presencia del Presidente de la Nación Alberto Fernández y a la agenda de trabajo que mantendrá en la ciudad.

“El presidente ha decidido que la discapacidad sea parte de la agenda política” señaló el funcionario nacional, quien remarcó que la visita del Presidente de la Nación a la A.N.DIS. para lanzar el Plan AccesAR “fue un momento histórico para todo el sector de la discapacidad” expresó Galarraga. El Plan AccesAR, es un programa integrador, creado por la A.N.DIS con el objetivo de apoyar a gobiernos municipales en la implementación de políticas públicas que prioricen el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Consultado sobre la agenda que desplegará en la ciudad, Galarraga informó que se reunirá con el intendente Martín Oliva, Funcionarios/as provincial, instituciones, y que también realizará entrega aporte de financiamientos y entrega de pensiones no contributivas, en este punto remarcó “la gestión anterior congeló 145 mil trámites de pensiones no contributivas” y enfatizó “hubo gente que esperó 5 años para recibir una pensión no contributiva”.