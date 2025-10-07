Gala Solidaria de la Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata

La VIII Gala Solidaria de la Fundación Ludovica está cada día más cerca: el próximo jueves 16 de octubre el Salón Vonharv de La Plata volverá a abrir sus puertas para recibir a la comunidad en una noche única, donde la solidaridad y la cultura se unen a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

El presidente de la institución, José Pujol, en diálogo con Nunca es Tarde, dijo que en "la celebración habrá una cena show que contará con la presentación especial de Agapornis. Además, estará la tradicional subasta solidaria, con obras de reconocidos artistas, como Milo Lockett y Re, para colaborar con la Fundación.

Pujol destacaró: “Cada gala es un momento único que nos permite visibilizar la labor y la importancia de nuestro hospital y de Casa Ludovica, una casa que aloja a los niños y sus acompañantes pacientes del Hospital”.