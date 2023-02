Gaillard: "No hay un ataque a la Corte, se trata de llegar a la verdad"

La diputada nacional del Frente de Todos se refirió al proceso que se lleva adelante sobre los miembros del máximo tribunal y explicó que luego de declarar la admisibilidad del juicio político, el Congreso se prepara para producir la prueba con el objetivo saber si hay acusación e informó que en una o dos semanas se comenzará a citar a los testigos.

En ese sentido recorrió algunas de las denuncias que recibió el máximo tribunal, y expresó que "si la prueba no es suficiente, quizás no haya dictamen de acusación".

"No se trata de un ataque a la Corte. No hay un solo proyecto de juicio político, sino 14. Y uno de la propia Coalición Cívica. Lo que se trata es de llegar a la verdad. No de acusar por acusar" Carolina Gaillard