Gaby Pérez Islas presentó su libro "Tu huella en mi vida"

En una entrevista con Nunca es Tarde, la escritora y tanatóloga, Gaby Pérez Islas, aseguró que "los animales de compañía son una prueba de amor incondicional en nuestra vida. Nos vuelven más pacientes, nos obligan amorosamente a fomentar hábitos saludables y nos enseñan lo valioso que es vivir el presente. Por eso cuando mueren, nos invaden la tristeza y el desconcierto, pues nuestro mundo ha cambiado y el vacío de la casa se nos viene encima".

Gaby Pérez Islas es autora bestseller de Cómo curar un corazón roto (2011), Elige no tener miedo (2013), Viajar por la vida (2015), La niña a la que se le vino el mundo encima (2017), Convénceme de vivir (2019) y coautora de Tu camino para sanar (2020), todos bajo el sello Diana, de Grupo Planeta. Es licenciada en Literatura Latinoamericana con estudios de maestría en Tanatología. Tiene diplomados en Logoterapia, Codependencia y Suicidología. Atiende en consulta privada e imparte cursos y talleres. Es colaboradora en diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional.