Gabriela Neme: “En Formosa la salida tiene que ser la intervención”

La legisladora provincial de La Libertad Avanza se refirió a la reactivación de la Corte Suprema nacional en la causa por la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán.

”Esto es contra la burla del gobernador que pretendió decir ‘hago lo que quiero’; porque es inconstitucional la cláusula transitoria que habilitaría un mandato más”, señaló en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’ por Radio Nacional.

La legisladora dijo también que “la Corte no permitiría que Insfrán vulnere eso que decidió en diciembre de 2024”.

“Renunciamos a la constituyente porque consideramos que la que se aprobó es la primera constitución chavista de la historia, porque ha venido a restringir derechos y a hacer un sistema socialista de gobierno”, agregó

“El texto contempla persecución a opositores por parte de los funcionarios y otro artículo dice como debe ser una eventual intervención de la Nación”, remarcó.

Para Neme “es mucho más grave el contenido de la constitución que tener que bancarse cuatro años más de Insfrán”

“La salida tiene que ser la intervención, hace tres años éramos pocos lo que lo planteamos y ahora escucho a muchos más planteándolo, por lo que creo que vamos a lograr el objetivo”, expresó.

“Si no quieren intervenir el Poder Ejecutivo que intervenga la Justicia, para ponerle freno a este hombre”, añadió.

Sobre el acompañamiento al Gobierno dijo que “el electorado es temeroso, es sometido, porque Insfran maneja absolutamente todo. El 60 por ciento de la masa depende del estado; esto es como Venezuela”.