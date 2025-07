Gabriela Acher: "El humor fue el salvoconducto más grande de mi vida"

La actriz, guionista, humorista y escritora uruguaya, conversó en Deja Vú Nacional, con Andrea Bisso, recordando sus comienzos, parte de su historia y lo que representó el humor en su vida.

"Empecé muy chica con Telecataplum y la pasaba muy bien" "El humor fue el salvoconducto más grande de mi vida".

La actriz recordó a algunos de los exponentes más destacados del humor de aquellos años en los que se inspiró para muchos de sus trabajos; y nombreó a Tato Bores, a Enrique Pinti y a Carlos Perciavalle.

"Con mi propio humor me dediqué a hablar más de los vínculos, de las relaciones familiares de lo que tenía más a mano, mas cotidiano y a partir del momento en el que empece a escribir me prometí a mi misma ir acompañando a las mujeres a lo largo de mi vida que también era la vida de todas".

"Me da mucha satisfacción hacer reir a la gente, me parece una forma muy linda de hacer el bien; tengo un hijo amado, una nieta adorada, la gente me quiere y la pasa muy bien conmigo, no puedo pedir más".

Acher sale a escena en el Teatro Regina para encarnar la obra Una chica como yo en una edad como esta.