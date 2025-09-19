Gabriel Viñolo presentó los vinos de Bodega Juvenal en Nacional Rock

En la sección Patio de Comidas de Amnesia, Pablo Valente recibió a Gabriel Viñolo, ingeniero y cofundador de Bodega Juvenal Viñolo de San Rafael, Mendoza.

Entre anécdotas familiares y la historia vitivinícola que comenzó en España a principios del siglo XX, Viñolo compartió su pasión por el vino y presentó cuatro varietales: Pedro Jiménez cosecha tardía, Bonarda cosecha tardía, Malbec ahumado y un Cabernet Sauvignon premiado a nivel nacional.

La bodega, de producción boutique y con fuerte impronta familiar, anunció su próxima ampliación para alcanzar una capacidad de 50.000 botellas anuales, sin perder su espíritu artesanal.

Gabriel destacó que “el mejor vino siempre es el que se comparte” e invitó a seguir las novedades en @bodega.juvenal.vinolo