Gabriel Romero fue electo decano de la Facultad de Artes

Ayer, en una sesión especial, el Consejo Directivo de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (Fadycc) de la UNNE resolvió por unanimidad que Gabriel Romero sea el decano de esa carrera. Tras la incorporación de los nuevos consejeros estudiantiles, docentes, no docentes y graduados, se procedió a la elección del decano para el período 2024-2028. El arquitecto y decano fue entrevistado por Radio Nacional Resistencia donde comentó los desafíos de esta nueva etapa y sus comienzos: " Tener en cuenta que yo soy docente desde el año 1991 en la Facultad de Arquitectura y desde la creación de la FADIC estoy como profesor titular en la cátedra de Introducción a la Gestión Cultural. El anhelo de todo docente universitario es siempre el llegar al lugar máximo, y tuve la posibilidad, vine trabajando con diferentes equipos en la idea de postularme y también me parecía como un cierre de una carrera académica de muchos años, yo este año cumplí 60 años así que también era una buena posibilidad para hacer un retiro en un trabajo que me interesa también que es la universidad. En cuanto a la facultad tiene un trabajo inicial muy valioso que lo desarrolló Federico Veiravé que fue decano organizador y posteriormente decano electo. Él en este proceso se ocupó muy bien de organizar la carrera, encaminarla y faltan los desafíos siguientes que tienen que ver con la inserción de la facultad en los contextos regionales, el trabajo en extensión, en los trabajos de posgrado, articular los diferentes claustros con proyectos de mejora de los no docentes, alumnos, egresados. Bueno, hicimos todo un plan de trabajo que lo veníamos delineando hace bastante tiempo y nos parece que es una oportunidad muy definida de poder trabajar con esta idea y bueno y también hay que pensar que la universidad está atravesando momentos difíciles y que también hay que aplicar el ingenio para lograr otras posibilidades de financiamiento y de trabajo" remarcó.

