Gabriel Oliveri: "La hotelería me salvó la vida"

El referente de la hotelería y la hospitalidad en Argentina y actor visitó el estudio de Nacional Am 870 donde contó cuandó llegó a Buenos Aires desde su Concordia natal y de su inició en la hotelería. Habló de su interés por la actuación y de cómo estudió la vida de Truman Capote para estudiar un personaje para la obra de teatro "Queridísimo Truman".

"Soy del interior y como todo provinciano vine a sobrevivir. Vine en la época de Alfonsín cuando había hiperinflación, en una época dificil. Me vine ya que nunca pensé en quedarme en mi pueblo. Pensé que era el único gay, hice terapia y a los 17 años me fuí. Mamá nos enseñó a leer, y leíamos desde best sellers hasta genios de la literatura. Leer me mostró un mundo y me abrió los ojos".

Cuando se vino a vivir a Buenos Aires, lo acompañó su madre y fue a vivir a una residencia universitaria de curas. "Fuí mano derecha de un cura, y me pedía que el lugar estuviera bien. Teníamos comedor, nos venían a dar charlas. Guillermo Vilas, por ejemplo que había vivido allí", contó. "Reemplacé a mi mamá con el cura, y luego al cura con mi primera jefa", agregó.

Oliveri estudió abogacía en Buenos Aires con los mejores profesores y ese era un deseo de sus padres. "También estudié teatro con Gandolfo, tenía de compañeros a Gastón Pauls, a Mónica Gonzaga, a Florencia Raggi y otros grandes. En esa época arranqué a trabajar en la hotelería, y eso se lo agradezco a Dios", recordó. "La hotelería me salvó la vida. Empecé como maletero, allí ves gente de todo el mundo, te dan propinas en dólares, te dan uniforme y comida", agregó.

Oliveri actúa en "Queridísimo Truman”, donde personifica a Truman Capote en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.