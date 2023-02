Gabriel Berrozpe: "El forense dijo que me podrían haber causado la muerte"

"Todavía estoy internado, voy a ser operado del tabique y hay que ver la el tema de la pierna", sostuvo el integrante de la Mesa Nacional del Peronismo de la Soberanía y ex Concejal de Quilmes, quien fue agredido el miércoles de la semana pasada durante la séptima marcha por la soberanía al lago Escondido.

"Me dieron con la parte de atrás del rebenque y después levantaron una piedra y me la tiraron por la cabeza. Por suerte me pude cubrir y me dio en la pierna", contó Gabriel Berrozpe, al tiempo que informó que también fue amenazado de muerte.

En ese sentido, denunció la inacción de la policía y de los funcionarios provinciales, y consideró que la gobernación puede ser objeto de intervención.