Gabriel Bastidas: “Lamentablemente en Venezuela las liberaciones van a cuenta gotas”

El periodista venezolano conversó con Nicolás Yacoy sobre la situación que se vive en Caracas respecto de la liberación de presos políticos.

"Los liberados tiene muchas restricciones que les impiden salir del país, hablar con los medios y otras medidas, lo que nos da la pauta de que siguen bajo la presión del régimen". "Hay rehenes que se han animado a dar testimonios desgarradores de lo que les ha tocado vivir en cautiverio".

Gabriel Bastidas también habló de la reciente liberación de Rafael Tudares Bracho, esposo de Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en Madrid.

Contó que la liberación se dio luego de las declaraciones públicas de la propia Mariana González sobre las amenazas que recibió días atrás.

Bastidas aseguró que aún hay más de 900 presos políticos en diversos centros de detención.

Y detalló que cuando alguno se deciden liberaciones no se hacen en las puertas del lugar de detención sino que son trasladados y liberados en medio de la nada como si fueran animales.