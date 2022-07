Gabby De Cicco: "Llegué al feminismo por dos poetas, Bellessi y Rich"

Gabby De Cicco, poeta y artiviste lesbofeminista no binarie, participará del Encuentro de Escrituras de Mujeres y Disidencias Sexuales en Gualeguaychú. El sábado 16 de julio de 15 a 17 brindará Lo que no se nombra no existe, un taller de lectura y reflexión. “La poesía acciona y crea puentes. Está muy cerca del activismo. Llegué al feminismo por dos poetas: Diana Bellessi y Adrienne Rich”, dijo Gabby De Cicco y agregó: “La poesía ayuda a transformar la herida, te permite seguir con el día a día. Es la reparación. La poesía ayuda a suturar un lugar que quizás une no puede nombrar”. En esta nota, De Cicco también se refirió a la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y compartió algunas de las preguntas que trabajará en el taller que dará en Gualeguaychú: ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje no excluyente?

Gabby De Cicco tiene siete libros de poemas publicados. El último es Transgénica - Obra reunida, de 2019. Desde 1990 coordina el Taller Árbol de Diana, hace clínica de obra, y dicta cursos sobre poesía desde perspectivas feministas y queer.

