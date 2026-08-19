Fútbolsonetos: escribió un libro de poesías en homenaje a los jugadores de la Selección Argentina del '86 y del 2022

La escritora y politóloga Andrea Kobilsky publicó ese libro en abril de 2022 como homenaje a su interés por el fútbol, y lo hizo con sonetos. En diálogo con el equipo de Pasión Nacional contó cuáles son los temas que la inspiraron a escribir : "A veces arranco por una cuestión futbolítica y otra meto otros temas que contienen humor y que relaciono con los futbolistas de ambas selecciones. Tuve buenas críticas y comentarios", contó.

Inglaterra

Contra Inglaterra nace la leyenda

la tarde de la gran metamorfosis

Diego y Maradona ejercen simbiosis

el futbolista nos lega su ofrenda

es el partido de mayor trastienda

la camiseta azul causa neurosis

Malvinas presentes en fuertes dosis

la terna arbitral genera contienda

el segundo tiempo es un manifiesto

gol de cabeza que esconde la mano

Diego elude a cinco con balón puesto

el mundo se pregunta si es humano

genio se gesta en año no bisiesto

llega de algún planeta muy lejano

Diego Armando Maradona

El Mundial de México fue una gesta

que te tuvo de líder, Diego Armando

la altura no te dejaba ser blando

la bola, a tus pies, estaba dispuesta

contra Italia, toque de zurda y fiesta

frente a Inglaterra, ¿estaría soñando?

en el primero, tu mano asomando

clandestina, traviesa, yuxtapuesta

el segundo retó a las leyes cuánticas

superó por afano al cine mudo

se vengó de pugnas geopolíticas

a los belgas los aturdiste rudo

les clavaste dos joyas metafísicas

Víctor Hugo los narró como pudo

La Scaloneta (Qatar 2022)

Arranco por la enorme Scaloneta

team de gladiadores contra Francia

jugaron una final con audacia

aguantaron a un Mbappé hecho saeta

mi corazón pensó que eran boleta

pero el Dibu atajó con elegancia

abrió la gamba izquierda con prestancia

y los gritos se escucharon en Creta

el partido terminó con penales

Kylian y Leo pasaron revista

Dibu tuvo dos tapadas vitales

“Somos todos Montiel”, rezó el cronista

el Cachete ajustaba sus dorsales

para el gol de la gloria y la conquista