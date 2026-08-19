Fútbolsonetos: escribió un libro de poesías en homenaje a los jugadores de la Selección Argentina del '86 y del 2022

La escritora y politóloga Andrea Kobilsky publicó ese libro en abril de 2022 como homenaje a su interés por el fútbol, y lo hizo con sonetos. En diálogo con el equipo de Pasión Nacional contó cuáles son los temas que la inspiraron a escribir : "A veces arranco por una cuestión futbolítica y otra meto otros temas que contienen humor y que relaciono con los futbolistas de ambas selecciones. Tuve buenas críticas y comentarios", contó.
Inglaterra
Contra Inglaterra nace la leyenda
la tarde de la gran metamorfosis
Diego y Maradona ejercen simbiosis
el futbolista nos lega su ofrenda
es el partido de mayor trastienda
la camiseta azul causa neurosis
Malvinas presentes en fuertes dosis
la terna arbitral genera contienda
el segundo tiempo es un manifiesto
gol de cabeza que esconde la mano
Diego elude a cinco con balón puesto
el mundo se pregunta si es humano
genio se gesta en año no bisiesto
llega de algún planeta muy lejano
Diego Armando Maradona
El Mundial de México fue una gesta
que te tuvo de líder, Diego Armando
la altura no te dejaba ser blando
la bola, a tus pies, estaba dispuesta
contra Italia, toque de zurda y fiesta
frente a Inglaterra, ¿estaría soñando?
en el primero, tu mano asomando
clandestina, traviesa, yuxtapuesta
el segundo retó a las leyes cuánticas
superó por afano al cine mudo
se vengó de pugnas geopolíticas
a los belgas los aturdiste rudo
les clavaste dos joyas metafísicas
Víctor Hugo los narró como pudo
La Scaloneta (Qatar 2022)
Arranco por la enorme Scaloneta
team de gladiadores contra Francia
jugaron una final con audacia
aguantaron a un Mbappé hecho saeta
mi corazón pensó que eran boleta
pero el Dibu atajó con elegancia
abrió la gamba izquierda con prestancia
y los gritos se escucharon en Creta
el partido terminó con penales
Kylian y Leo pasaron revista
Dibu tuvo dos tapadas vitales
“Somos todos Montiel”, rezó el cronista
el Cachete ajustaba sus dorsales
para el gol de la gloria y la conquista
Etiquetas: Andrea Kobilsky, Futbolsonetos, Pasión Nacional