Fútbol femenino: Carina "Becha" Nuñez en Santo Tomé

Núñez tiene una trayectoria en fútbol y futsal de más de 15 años, que la llevó a ganar varios torneos en Argentina, en Brasil, y proyectarse al futsal de Europa, donde se desempeña actualmente en el Club Futsi Navalcarnero de España.

Carina empezó a jugar fútbol en su Santo Tomé natal, con solo 16 años se destacó en unos “Juegos Evita” y pasó rápidamente al fútbol “profesional”, convocada por la Selección, jugó el Sudamericano Sub17 y luego fichada por San Lorenzo, tenía solo 17 años y en el club empezó a jugar también al futsal, en fútbol allí ganó el primer título para el Club, el Apertura 2008 y jugó en 2009 la Copa Libertadores. Con la Selección de Futbol jugó, además del Sudamericano, el Mundial Sub20.

La hoy capitana de la Selección de futsal viene de realizar el tour de partidos por EEUU, tres partidos con resultado ideal y victorias sobre el equipos Charles County y la Selección de US Futsal, en Atlantic City.

“Esta gira nos deja a las jugadoras un balance muy positivo, valoramos poder competir con la selección después de 2 años y poder disfrutar con chicas nuevas, más allá de los resultados, nosotras sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo tanto a lo táctico como nivel individual”.

Después de destacarse en el futsal local, Becha pasó al Celemaster de Brasil, donde jugó de 2014 a 2019 y logró cuatro títulos.

En la Selección de Futsal jugó la Copa América en 2011, 2015, 2017 y 2019, las últimas dos convocatorias con Nicolás Noriega como técnico. “Con Nico siempre mantenemos contacto, había sido convocada a los amistosos en EEUU en 2020 y el viaje ya fue suspendido (por la pandemia), fue una frustración no poder competir, pero cuando mejoran las cosas me vuelve a llamar y, aunque fue complicado porque yo estaba en torneo, al final el club me dio el permiso y fue una felicidad para ambos reencontrarnos”.

En su trayectoria Núñez obtuvo premios Jorge Newbery 2012 y Alumni en 2012 y 2013, en 2017 fue nominada mejor jugadora del mundo por Futsal Planet, en 2017 logró la medalla de bronce en la Copa América y en 2011 y 2019 la medalla de plata en el mismo torneo.

Llegó a ser la capitana de la Selección en 2018, en ocasión de disputarse las Juegos Suramericanos Odesur, en Cochabamba, Bolivia. Hace quince días tuvo también la cinta en el brazo, en los amistosos de EEUU.

“Ser capitana de la selección con un grupo de juveniles no me hace diferente (a ellas), las jugadoras más jóvenes saben de sus valores y yo del mío, les doy mis consejos, las ayudo en lo que puedo y les digo que disfruten que no se sientan presionadas, ya estamos dentro del barco hay que remarla ¡con confianza se puede siempre más!. El que se está formando es un grupo nuevo y de muy buen nivel.

La lucha de Carina, como tantas otras jugadoras de futsal, es actualmente porque el deporte tenga su Mundial, como lo tienen el fútbol femenino y el futsal masculino.

La jugadora Carina “Becha” Núñez, subcampeona de América con la Selección Argentina en Paraguay 2019 se coronó el sábado pasado en la Serie A española; el título que llega en su segunda temporada en España y el Viejo Continente.

En su regreso a Santo Tomé, jugará hoy (27 de julio de 2022) en el estadio local 27 de Agosto junto al Club Barcelona, equipo de fútbol femenino.