Fútbol femenino: análisis sobre el partido con el club Chaco For Ever

" Salió un lindo amistoso con el club Chaco For Ever, este tipo de partidos lo podemos hacer tranquilamente, sin ninguna suspicacia, pero más allá de la rivalidad las buenas intenciones siempre superan a otro tipo de cuestión y en este caso la predisposición en el fútbol femenino del club Chaco For Ever fue ejemplar. Estamos muy contentos con todo el trabajo que venimos haciendo" resaltó el técnico de fútbol femenino del club Sarmiento.

