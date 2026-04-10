Furman: "la modernidad nos está llevando a cortar la calidad de vida"

Este libro nació de una convicción común entre el Dr. Javier Furman y el chef Nicolás de Zubiría: la salud no se resume en diagnósticos ni en etiquetas, sino en decisiones cotidianas: decisiones sobre qué comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos y de qué manera cuidamos nuestro entorno y nuestra mente.

El fisioterapeuta, osteópata y experto en neurociencia aplicada al dolor, Javier Furman, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "en esta obra no encontrarás únicamente explicaciones médicas sino que aprenderás, con un lenguaje claro, qué tienes que hacer para mejorar tu salud y cómo hacerlo".

Furman, además, dijo que "cada capítulo revela los mecanismos detrás de las enfermedades más comunes, pero, sobre todo, abre un camino claro para prevenirlas o revertirlas: desde entender cómo funciona tu cuerpo hasta poner en práctica soluciones concretas, deliciosas y fáciles de preparar.

"Reprograma tu salud" busca prevenir antes que lamentar. Está escrito para quienes quieren prevenir enfermedades crónicas, para quienes ya atraviesan un desafío de salud y para todos los que desean recuperar su energía, equilibrio y disfrute en la vida. Es una invitación a descubrir que comer bien puede ser el acto de amor propio más poderoso.