Fundación Red Yaguareté: " hace 23 años que comenzamos a involucrarnos"

"Venimos llevando este trabajo hace 23 años con la Red Yaguareté , somos un grupo de personas que nos empezamos a interesar por nuestro querido yaguareté, todos amantes de la naturaleza, todos de distintas profesiones y oficios, nos dimos cuenta que el yaguareté estaba en serios problemas y no había mucha información como lo hay hoy pero ya se veía que la especie estaba en serias dificultades como lo está hoy y así fue que empezamos a involucrarnos como grupo de personas que nos fuimos haciendo amigos también y empezamos a trabajar en aquellas cuestiones que afectan y siguen afectando al futuro y al presente de nuestro yaguareté, ahí nació la fundación. Primero como no teníamos recursos, porque cada uno tenía un trabajo diferente y solo éramos una expresión de la sociedad que intentábamos hacer algo y bueno ahora trabajamos en todas las provincias argentinas donde hay yaguaretés, incluso en aquellas donde no hay también estamos. Desarrollamos una serie de programas y de líneas de acción para abordar aquellas amenazas que ha llevado al yaguareté a perder el 90 % del territorio original que tenía en nuestro país. Hoy se encuentra arrinconado en tres poblaciones que no están contactadas entre sí, se habla de menos de 1250 yaguaretés en todo el país en esas tres regiones, uno está en las yungas de Salta y Jujuy, otro en la selva misionera y el resto donde está la población más amenazada se encuentra en la región chaqueña, el Chaco salteño" señaló el director ejecutivo de la Red Yaguareté.

